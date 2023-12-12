حضور قوي للشباب في لجان مدينة نصر وأكتوبر

توافد الناخبون على لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، لليوم الثالث في انتخابات الرئاسة 2024 للإدلاء بأصواتهم، وسط حضور قوي للشباب تعبيرا عن حقهم الدستوري في المشاركة في العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها للناخبين اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستكمال عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

كما شهدت مدارس عدة في مدينة السادس من أكتوبر، وبينها مدرسة جيل 2000 للغات والمدرسة اليابانية بالشيخ زايد ومدارس أخرى وبالتحديد في الحي السادس والسابع، وجودا كثيفا للمواطنين باليوم الأخير في مشهد يظهر حرص المواطن على تأدية واجبه حتى الوقت الأخير من الانتخابات.