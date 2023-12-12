برلماني: الشعب المصري أثبت وعيه وأصالته في الانتخابات الرئاسية 2024

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يشهد هذا الإقبال الكثيف من قبل سواء كانت انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء، وهناك حرص شديد على المشاركة من كل المواطنين بمختلف فئات الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب المصري أثبت وعيه وأصالته في هذه الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية أهم الحقوق الدستورية

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «cbc»، أن الشعب المصري يعي بكون الانتخابات الرئاسية من أهم الحقوق التي يمنحها الدستور للمواطن، فالمشاركة في الانتخابات واجب واطني لابد على الجميع للخروج من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم الذي سوف يحكمهم في فترة ولاية قادمة.

الشعب المصري يدعم الدولة دائما

وأكد، أن الشعب المصري دائما يقف خلف دولته في الأوقات والأزمات التي تتطلب ذلك منذ 2013 عندما استدعى الشعب القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته في استعادة الدولة المصرية من جامعة الإخوان الإرهابية التي كانت تريد اختطافها وتغير الهوية المصرية، وحدوث انقسام بين الشعب.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المواطنين يتابعون ما يحدث حولنا في الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي مثل السودان وليبيا وغزة، وبالتالي أدركوا مدى خطورة الموقف وأهمية القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها القومي المصري.