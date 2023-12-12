انتظام التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث بالأقصر

فتحت اللجان الانتخابية بالأقصر أبوابها في تمام التاسعة صباحا، لليوم الثالث على التوالي، وفقا لمواعيد الهيئة الوطنية للانتخابات، دون حدوث أي تأخير أو معوقات في عملية الفتح، بحسب غرفة عمليات المحافظة، المنعقدة على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

انتظام التصويت في الانتخابات

وأوضحت غرفة عمليات المحافظة، أن العملية الانتخابية، سارت في اليومين الأول والثاني دون حدوث أي خروقات أو معوقات أو مشكلات تعكر صفو العملية الانتخابية، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين من كافة فئات المجتمع ومختلف الأعمار السنية.

وأشارت غرفة عمليات الأقصر، إلى أن هناك تسهيلات كبيرة مقدمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، كما جرى تزويد كل المقار الانتخابية بجميع المستلزمات اللوجستية.

4 لجان للوافدين

يذكر أن محافظة الأقصر، أعلنت عن تخصيص 4 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وهى: لجنة قسم الأقصر ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة وافدين مركز طيبة مقرها مدرسة المتفوقين، أما لجنة وافدي مركز إسنا مقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية ولجنة مركز ارمنت مقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.