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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال كثيف من الشباب على لجان الأسمرات والعباسية

كتب:

ندى قطب - إسراء عبد العزيز
09:50 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
صفوف الناخبين

صفوف الناخبين

شهدت مدرسة تحيا مصر 1 في حي الأسمرات، إقبالا كبيرا من الناخبين قبل فتح باب اللجان، حيث حضر عدد كبير من المواطنين رفقة أطفالهم للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وانتشرت العناصر الشبابية بكثافة في لجان حي العباسية، وسط حضور كثيف من فئات الناخبين كافة، الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتواجد رجال الشرطة في الساعات الأولى لتنظيم عملية الدخول إلى اللجان لتسيير الحركة أمام المواطنين، مع وجود عدد من الشباب المتطوعين الذين يعملون على مساعدة كبار السن وغير القادرين وذوي الهمم علي الوصول إلى اللجان بشكل طبيعي دون عراقيل.

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