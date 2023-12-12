صناع فيلم الرعب «Saw» يعلنون إنتاج الجزء الـ11: اللعبة مستمرة

يستعد صناع سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Saw» لجزء جديد، وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة «ليونزجيت إنترتينمنت»، ليكون بذلك الجزء الـ11 من سلسلة أفلام الرعب، التي يصل إلى دور العرض السينمائي بعد 9 أشهر فقط من الآن.

الإعلان عن الجزء الجديد من الفيلم الذي سيتم طرحه بعنوان «Saw XI»، جاء خلال منشور على الحساب الخاص للشركة المنتجة على «إنستجرام»، بصورة مدون عليها أرقام رومانية مخيفة على خلفية «Saw»، توضح تاريخ الإصدار في 27 سبتمبر 2024، مصحوبة بتعليق: «اللعبة مستمرة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الجزء العاشر من «Saw» يحقق 107 ملايين دولار

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على طرح الجزء العاشر بعنوان «Saw X» في دور العرض السينمائي، نهاية سبتمر الماضي، وحقق الفيلم أداءً قويًا في شباك التذاكر، حيث حقق 53 مليون دولار في أمريكا الشمالية، ليصل الإجمالي 107 ملايين دولار عالميًا مقابل ميزانية إنتاج قدرها 13 مليون دولار.

وشهد الجزء العاشر، عودة وبين بيل إلى دور «جون كرامر»، صانع أدوات التعذيب المتسلسل، والذي ظهر لأول مرة في فيلم «Saw» الأول عام 2004، ولعب دورًا رئيسيًا في الجزء الأخير، والذي دارت أحداثه بين الجزئين الأول والثاني.