أحمد الطاهري: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مبشر ووطني بامتياز

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مبشر ويؤكد أن الانحيازيات الاجتماعية للدولة المصرية كانت في محلها، حيث حضر أكثر من 30 مليون مصري الانتخابات ومن المتوقع أن يزداد العدد مع اليوم الأخير.

مشهد الانتخابات يستحق ان يفخر به كل مصري

وأضاف الطاهري، في بث مباشر مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشهد الانتخابات يستحق أن يفخر به كل مصري ويؤكد معدن الشعب المصري والتفافه حول دولته وإيمانه بمنهج الاستقرار وحقه في الحياة بمستقبل أفضل.

أهالي سيناء شاركوا بكثافة في الانتخابات

وتابع الكاتب الصحفي، أن أهالي سيناء شاركوا بكثافة في الانتخابات، مثل الشيخ زويد والعريش وبئر العبد وغيرها، وهذا دليل نجاح للدولة المصرية التي حاربت وكافحت ودفعت ثمنا من دماء أبنائها، حيث فقدت أكثر من 3 آلاف شهيد، ورصدت أكبر عملية تنمية لسيناء، ولم يتوقف الأمر عند بُعد السياحة فقط، ولكن هناك مدارس ومحطات تحلية مياه وتنمية اجتماعية، وكل ذلك من أجل حياة متكاملة، والأهم هو الأمن والاستقرار.

وأوضح، ان المواطن في سيناء أصبح يشعر بالأمان، موجها التحية لأهالي وقبائل ومشايخ القبائل في سيناء: «نحن أمام مشهد وطني بامتياز في سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين والوراق».