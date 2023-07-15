الصور الأولى من حكاية «كاملة» ضمن مسلسل «حدث بالفعل» لآية سماحة وبسنت حاتم

يواصل فريق عمل حكاية «كاملة»، ضمن أحداث مسلسل «حدث بالفعل»، تصوير مشاهد الحكاية المتبقية، وتواجدت الفنانة آية سماحة، مع الفنانة بسنت حاتم، ومطرب الراب، شاهين، في كواليس التصوير.

تفاصيل حكاية «كاملة»

الحكاية الجديدة من بطولة آية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

وسوف ينتهى فريق عمل المسلسل اليوم من تصوير الحكاية، وذلك تحت قيادة المخرج وائل فرج، والمسلسل إنتاج بي اجينسي، لصاحبها حاتم سمعان، بالتعاون مع أكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

حكايات مسلسل «حدث بالفعل»

ويضم مسلسل «حدث بالفعل» في حكاياته الأخرى، عددا من النجوم، مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

ةتدور أحداث حكاية «آخر نفس» من المسلسل، حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.