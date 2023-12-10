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زوجة كريم فهمي تهنئه بعيد ميلاده: «ممتنة لك للأبد»

كتب:

هدير عبد الوهاب
11:49 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
كريم فهمي وزوجته

كريم فهمي وزوجته

وجهت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي رسالة حب له بمناسبة عيد ميلاده اليوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر.

وتعتبر علاقة الفنان كريم فهمي بزوجته من أشهر الثنائيات في الوسط الفني حيث تجمعهما علاقة حب قوية، وتزوجا عام 2013، ولديهم ثلاثة أبناء، نعومي وكاميليا وجميلة.

عيد ميلاد كريم فهمي

وشاركت متابعيها بعدة صور تجمعهما معا عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي، استمتع بالحياة معك، وممتنة لك للأبد».

تهنئة الفنانين لكريم فهمي

تفاعل العديد من الفنانين مع المنشور، منهم الفنانة ملك قورة، والمطرب محمد كيلاني، ومؤلفة الأغاني منة القيعي، والفنان عمر السعيد، إذ تمنوا للفنان كريم فهمي عيد ميلاد سعيد وحياة مليئة بالحب والنجاح.

آخر أعمال الفنان كريم فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي، فيلم أنا لحبيبي، بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، أحمد حاتم، الفيلم إخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمود زهران.وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حيث تجمع كريم فهمي وياسمين رئيس قصة حب، ويواجهوا العديد من التحديات للحفاظ على حبهم.

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بقلم هدير عبد الوهاب