«هنا» سنة أولى انتخابات: «النهارده عيد.. وأول مرة أشارك بالتصويت في مدرستي»

اصطحبت الشابة العشرينية «هنا» 3 من صديقاتها في الجامعة وقصدن لجنة المدرسة الثانوية بنات بالعجوزة؛ للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.

بسعادة غامرة وفرحة ظهرت على ملامحها، تحدثت هنا الطالبة بالفرقة الأولى بالمرحلة الجامعية، بقولها: «حاسة إن النهارده يوم عيد.. وكمان عشان انتخبت في مدرستي الثانوية».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضافت هنا وكأنها حققت أمنية غالية لديها بعد التصويت، لـ«الوطن»، أنّها تأخرت عن التصويت حتى اليوم الثالث لأنّها كلما مرت من أمام مدرستها الثانوية وجدت زحاما شديدا، لذا كانت تفضل الحضور في وقت أكثر هدوءًا حتى اضطرت للحضور اليوم، ووجدت كثافة أيضًا لكن التجربة جميلة وجيدة.

وتابعت «هنا» بأنّها اتصلت بزميلاتها في الثانوية وطلبت منهمن الذهاب معها للتصويت فعرفت منهن أنهن حضرن في اليوم الأول من الانتخابات بصحبة أسرهن، وصوتن لكنهن حضرن بصحبتها لمشاركتها الفرحة في أجواء احتفال وبهجة كبيرة.

تتحدث الطالبة «هنا» عن أن جميع أفراد أسرتها صوتوا في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول، وأن جميع أفراد أسرتها يحرصوا على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية.

اللجان الانتخابية في العجوزة شهدت إقبالا كثيفا من الحضور خاصة من فئات الشباب الذين شاركوا بقوة منذ اليوم الأول للتصويت، وتختتم العملية الانتخابية مساء اليوم في التاسعة مساءً.