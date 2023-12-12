«التنسيقية» ترصد اصطفاف المواطنين أمام اللجان للتصويت في الانتخابات

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توافد أعداد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت التنسيقية أنّه في وقت مبكر من صباح اليوم الثالث، اصطف المواطنون أمام لجنة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني منتظرين فتح باب الترشح للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت لجنة أحمد عرابي بدار السلام، والانتخابات المعمارية بدار السلام بمحافظة القاهرة، توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، كما توافد المواطنون على مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل بدار السلام محافظة القاهرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدأت من الأحد وتنتهي اليوم الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وصدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أنّ المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.