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انتخابات المصريين بالداخل

توافد كبير من الشباب على اللجان الانتخابية في مصر الجديدة لليوم الثالث (صور)

كتب:

محمد عبدالعزيز ومحمد أيمن سالم
10:54 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

في اليوم الثالث للانتخابات، حرص الناخبين في مصر الجديدة على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وتوافد الشباب بكثافة على لجان مدرسة مصطفى يسري أبو عميرة، والشهيد الرائد حازم محمود عزب، ومدرسة الطبري، ومعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، ومدرسة رشيد القومية.

أحمد سليمان، مهندس من مصر الجديدة، قرر اختيار الساعة الأولى لبدء التصويت، قائلا: «الدور الإيجابي لكل مصري مهم، ودي فرصتنا ووقتنا، كنت أتمنى أكون موجود في أول ساعة في الانتخابات يوم الأحد بس ظروف شغل منعتني، وكنت مبسوط وأنا بشوف وبقرأ عن الإقبال في مصر الجديدة».

وتوافد العديد من المصريين خلال أول يومين في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت إقبالًا كثيفًا حتى موعد الإغلاق في التاسعة مساءً، ووصلت نسبة الإقبال إلى 45%.

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بقلم محمد عبدالعزيز ومحمد أيمن سالم