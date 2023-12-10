متحدث حملة عبد السند يمامة: لم نرصد أي مخالفات باليوم الأول من انتخابات الرئاسة

قال ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن مشاهد الإقبال على عمليات الاقتراع كانت جيدة، لا سيما بمناطق الجيزة والقاهرة وبعض مناطق الصعيد ووجه بحري، وأن العملية الانتخابية تسير في هدوء وتناغم دون أية معوقات ولا يوجد حتى الآن ما يعكر صفو الانتخابات.

لا يوجد خروقات داخل اللجان

وأضاف«الهضيبي» خلال مادخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة«الحياة»، أنه لم تلق الحملة أي بلاغات أو شكاوى من المندوبين المتواجدين باللجان الفرعية بشأن حدوث خروقات أثناء عمليات التصويت داخل وخارج اللجان، لافتًا إلى تواجد المندوبين داخل اللجان؛ من أجل مراقبة عمليات التصويت وحضور إجراءات الفرز و فرز رئيس اللجنة الأصوات بحضور مندوب كل مرشح داخل اللجنة.

وتابع: أن عمليات التصويت؛ «هي الفيصل في الفوز»، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إزاء المشهد الإعلامي الحيادي بين المرشحين الأربعة وإتاحة الحق في اطلاع المواطن المصري على البرنامج الانتخابي.