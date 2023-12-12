سناء ضعيفة السمع وزوجها عزت بـ«القسطرة» في لجنة الانتخابات.. «يعني إيه مننزلش؟»

سناء عبد الوهاب وعزت محمد، زوجان تخطى عمرهما الـ70 عاما، وشاركا في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، إذ لم يمنعهما المرض والتقدم في العمر من التوّجه إلى مقر لجنتهما الانتخابية التي جمعتهما معًا ليكونا مُعينا لبعضهما البعض.

المرض لم يمنع الزوجين من المشاركة الانتخابية

«نزلنا ننتخب مع بعض»، كان هذا تعليقهما بعدما جمعتهما نفس اللجنة الانتخابية، والتي ساهمت في التسهيل عليهم للذهاب إليها، وبالرغم من مرضهم إلا أنهما لم يتنازلا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تعاني «سناء» من ضعف السمع، لذلك كان زوجها «عزت» هو بمثابة المرشد لها في الطريق والتعامل مع الآخرين، وكانت هي له السند والرفيق الذي يتسند عليه خلال السير في الشارع واللجان، خاصة وأنه يسير على عكاز ويقوم بتركيب قسطرة طبية «نزلت بالقسطرة علشان بلدي».

وعندما أنهى الزوجان الإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024، لوحت سناء بيديها للعاملين في اللجنة الذين ساعدوها في إنهاء إجراءات عمليه التصويت: «لازم ننزل مينفعش مننزلش صوتنا ده أمانه قدام ربنا»، فيما أكد «عزت» ضرورة المشاركة للمواطنين، خاصة وأنه واجب لا يمكن التخاذل عنه لاختيار من يستحق أن يكون رئيس الجمهورية القادم، خاصة وأن المنطقة تعاني من الكثير من التوترات والتي تحيط بمصر من كل الجهات.

وأكد «عزت» سهولة ويسر عمليه الاقتراع والانتخابات: «سهلة ومخدناش وقت»، وقام رئيس اللجنه في إحدى لجان دائرة الزيتون باستقبالهم والاستئذان من باقي الناخبين لدخولهم سريعا نظرا لسنهم.