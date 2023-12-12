الشرطة النسائية تنشر البهجة في لجان الانتخابات.. والأهالي يرددون الأغاني (صور)

في مشهد مؤثر، وقفت سيدة شرطة نسائية أمام لجان منطقة العباسية، لترصد احتفالات المواطنين بحماس، وسط ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وتواجدت الشرطة النسائية منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، وظهرت بشكل راق، وقدمت المساعدة لجميع المواطنين بداية من مساعدة المواطنين على الوصول إلى لجانهم، أو إعانة كبار السن خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في العباسية شهد كثافة كبيرة قد تفوق اليومين الماضيين، بظهور استثنائي للعناصر الشبابية، إلى جانب استمرار سيطرة التواجد النسائي لليوم الثالث على التوالي.

الناخبون يحتفلون أمام مدرسة السيدة زينب

وشهدت لجنة اقتراع مدرسة السيدة زينب الابتدائية توافد عدد كبير من الناخبين، وسط فرحة الحضور، لاستمرار عملية الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.