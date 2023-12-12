رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

الشرطة النسائية تنشر البهجة في لجان الانتخابات.. والأهالي يرددون الأغاني (صور)

كتب:

ندى قطب- وسام محمد
12:23 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

في مشهد مؤثر، وقفت سيدة شرطة نسائية أمام لجان منطقة العباسية، لترصد احتفالات المواطنين بحماس، وسط ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وتواجدت الشرطة النسائية منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، وظهرت بشكل راق، وقدمت المساعدة لجميع المواطنين بداية من مساعدة المواطنين على الوصول إلى لجانهم، أو إعانة كبار السن خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية  2024.

 

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في العباسية شهد كثافة كبيرة قد تفوق اليومين الماضيين، بظهور استثنائي للعناصر الشبابية، إلى جانب استمرار سيطرة التواجد النسائي لليوم الثالث على التوالي.

الناخبون يحتفلون أمام مدرسة السيدة زينب

وشهدت لجنة اقتراع مدرسة السيدة زينب الابتدائية توافد عدد كبير من الناخبين، وسط فرحة الحضور، لاستمرار عملية الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

 

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف: انتظام عملية التصويت داخل لجان الانتخابات الرئاسية

المطربة هدى: الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة ومنظمة وتشهد إقبالا كثيفا

نقيب التمريض: نسبة مشاركة أعضاء النقابة في الانتخابات الرئاسية بلغت 70%

كاتب صحفي: المصريون يسطرون ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم ندى قطب- وسام محمد