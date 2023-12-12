توافد كبير من الشباب والسيدات في اليوم الثالث للانتخابات بالمطرية والسيدة زينب

يسيطر الشباب، على الحضور الانتخابي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل الإدلاء بأصواتهم.

ويتواجد الشباب بكثافة أمام لجنة اقتراع الجمعية الخيرية، بمنطقة السيدة زينب.

وشهد محيط مدرسة النصر سكول الخاصة بميدان المسلة بالمطرية بالقاهرة حضور اعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من قبل التاسعة صباحاً للإدلاء بأصواتهم ابتداء من التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووفقًا للجدول للزمني، فإن الانتخابات الرئاسية 2024 تستمر على مدار ثلاثة أيام من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسى حازم عمر

انتخابات الرئاسة

وتجري الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية .