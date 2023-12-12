«محمد» من ذوي الهمم: «الشعب شارك في الانتخابات لما حس بنعمة الأمن»

وجه محمد سيد أمين، مبتور القدم، أحد الناخبين في مدرسة الخديوي إسماعيل، التابعة لمنطقة السيدة زينب، رسالة إلى الشعب المصري ورئيس مصر القادم.

وقال محمد سيد أمين للوطن: «بشكر الشعب المصري على المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول والثاني، والتي دفعتني للمشاركة في اليوم الثالث رغم ظروف الصحية الصعبة».

وأضاف: «الشعب نزل وعرف قيمة الأمن والأمان بعدما شهدت المنطقة توترات خطيرة هددت العديد من الدول، ولكن مصر ظلت محافظة على استقرارها وأمنها ولم نشعر بأي تهديد ضد البلاد».

وأكد أنه يتمنى من رئيس مصر القادم، مزيد من الأمن والامان، واستمرار عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.