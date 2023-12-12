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انتخابات المصريين بالداخل

بدء مؤتمر «الوطنية للانتخابات» لمتابعة مستجدات آخر أيام التصويت

كتب:

محمد عيسى
10:44 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، لعرض آخر مستجدات الاقتراع في الداخل، ومتابعة آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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