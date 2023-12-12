«راحله لحد عنده».. رئيس لجنة يساعد مسن للإدلاء بصوته في الانتخابات

بتواضع وتقدير خرج رئيس أحد اللجان الفرعية بلجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، لأحد المسنين يعينه على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

رئيس اللجنة يساعد الناخبين للإدلاء بأصواتهم

وظهر رئيس اللجنة الفرعية بجوار الرجل المسن، موفرا له كل الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، بداية من تقديم ورقة الانتخاب والحبر الفسفوري، وصولًا إلى تقديم منديل ورقي لمسح إصبعه، وترديد بعض الكلمات البسيطة نمت عن الاحترام والتقدير المتبادل، صاحبتها ابتسامة جميلة صادقة.

ومن جهته أعرب توفيق يوسف الصديق، صاحب الـ69 عامًا، عن فرحته الشديدة وتقديره لمجهود رئيس اللجنة وتعامله الراقي: «حاجة جميلة جدا، ربنا يديله الصحة ويكرمه».

كما أشاد الرجل الستيني بدور ومجهود رجال الشرطة والمتطوعين الذين قدموا له المساعدة الكافية في أثناء دخوله اللجنة الرئيسية وخروجه، قائلا: «كله زي الفل وأحسن معاملة، ربنا يعوضهم عن تعبهم وذوقهم واحترامهم».

وعن حرصه على القدوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوته رغم تهاون صحته لكبر سنه، أكد أن ذلك واجب وطني لا يمكن التكاسل أو التأخير عنه، متمنيا أن تواصل الدولة مسيرة التنمية التي بدأتها قبل عدة سنوات، بما ينعكس على خير الشعب بالكامل: «يا ريت الناس كلها تنزل وتشارك، دي بلدنا مش محتاجين حد يوصينا عليها»، لافتا إلى أنه كان يعمل بالتربية والتعليم، وأُحيل إلى المعاش منذ 9 سنوات.