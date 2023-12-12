زكي القاضي: الشعب المصري خالف كل التوقعات في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن الشعب المصري له دور عظيم في الانتخابات الرئاسية، وخالف كل التوقعات والقراءات الخاصة بالتقارير الدولية واللإعلام الدولي، والتي أشارت إلى عزوفه عن التصويت.

احتشاد المصريين للإدلاء بأصواتهم

وأضاف «القاضي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن التقارير الدولية تحدثت عن عدم تواجد المصريين أمام اللجان الانتخابية خاصة مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن الأوضاع الاقتصادية، ولكن كل وسائل الإعلام العالمية مثل CNN تؤكد على احتشاد المصريين واصطفافهم أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسا للمرحلة المقبلة حتى 2030.

اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية

وتابع، أن المواطنين يصطفون أمام اللجان الانتخابية منذ الساعة 8 صباحا قبل بدء موعد الاقتراع المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهو الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، مشيرا إلى أن القضاة مدوا مواعيد عمل اللجان بسبب الكثافة والإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر كان غير متوقع نهائيا.

وواصل: «مررت على عدد من اللجان في أماكن مختلفة بنطاق القاهرة والجيزة بحكم سكني منها الشعبية كمنطقة السلام وأخرى كالمعادي وجاردن سيتي، وذلك من أجل متابعة تواجد المواطنين إذ كان يختلف من منطقة لأخرى، ولكن وجدت الجميع يحتشد أمام كل اللجان بمختلف فئاته وطوائفه».