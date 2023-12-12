مستشار رئيس الوزراء الأسبق: مشهد الحشود أمام لجان الاقتراع فاق التوقعات

كشف الدكتور أحمد السمان، أستاذ الإعلام بجامعة بدر ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، عن الفارق بين الانتخابات الرئاسية 2024 والانتخابات السابقة، موضحا أنّ مشهد حشود المواطنين أمام لجان الاقتراع فاق التوقعات، ويرسل رسالة بأنّ الشعب المصري يصطف خلف حدث مهم سيفرز قيادة سياسة الفترة المقبلة، وذلك خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024 على قناة صدى البلد.

ومن جانبه، قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنّ مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يختلف عن السابق، متابعا أنّ الانتخابات الرئاسية 2018 سجلت نسبة حضور 41%، وحاليا تجاوزت الـ45% حتى مساء ثاني أيام الانتخابات مع إمكانية تجاوزها مع نهاية الانتخابات لتصل إلى 60% لتكون بذلك النسبة الأعلى في تاريخ مصر وتحطم أقصى نسبة شهدتها مصر في انتخابات 2012 حين سجلت 53%.

وأرجع مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أسباب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى حالة الاستقرار والأمن التي ينعم بها الشعب المصري فضلا عن الشعور بهاجس الأمن القومي لا سيما في ظل هذه الفترة التي تشهد تخلي دول العالم عن كل القيم الإنسانية.

وتابع مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الانتخابات الشيء الوحيد وفقا للدستور التي تحمل الحق والواجب، موضحا أن المصريين للمرة الأولى لم يفرطوا في الحق ولم يتخاذلوا عن الواجب.