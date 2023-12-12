عضو «القومي لحقوق الإنسان»: انتخابات الرئاسة نقطة فارقة في الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستحقاق الدستوري المهم الذي تشهده الدولة المصرية، يعتبر نقطة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، من انتخابات تعددية تشهد مشاركة واسعة للأحزاب السياسية، بشكل غير مسبوق.

وأضاف «ممدوح» خلال حواره على قناة «أون»: هناك تعزيز للوعي لدى المواطنين، بأهمية المشاركة في عملية صنع القرار، بكافة الاستحقاقات الانتخابية، ومن المتوقع أن اليوم سيمثل النسبة الأكبر للمشاركة في الانتخابات، خاصة أن المصريين يفضلون المشاركة باللحظات الأخيرة، عقب رؤيتهم للمشاهد السابقة.

وتابع: وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات أمس إلى 45%، بسبب وجود انتخابات تعددية، ووجود أكثر من مرشح.