مراسل قناة «إكسترا نيوز»: مسيرات داعمة لانتخابات الرئاسة في شمال سيناء

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من شمال سيناء، إن مدينة العريش تشهد إقبالا من أعداد كبيرة من الناخبين، إضافة إلى أن هناك أعدادًا كبيرة جدا تنطلق بمسيرات في شوارع العريش ومدن أخرى، وهناك أعداد كبيرة من الناخبين مصطفون أمام اللجان الانتخابية.

وأوضح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الكتلة التصويتية في شمال سيناء تصل إلى 300 ألف صوت، إضافة إلى أنّ مدينة العريش صاحبة النصيب الأكبر من الكتلة التصويتية لشمال سيناء حيث تستحوذ على 40% من المصوتين بمحافظة شمال سيناء وتبلغ 121 ألف صوت ويليها بئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وأضاف أن النساء والرجال والشباب وحتى الأطفال، الجميع محتشدون أمام اللجان وفي الشوارع من أجل الإدلاء بأصواته.