أعضاء الحوار الوطني يحثون المصريين على المشاركة في الانتخابات لليوم الثالث
كتب:
سهيلة هاني
01:31 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الحوار الوطني
حث عدد من أعضاء الحوار الوطني الشعب المصري على استمرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت شعار «صوتك أمانة وواجب وطني».
وقال دكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي المظهر الأهم والأصيل من مظاهر المشاركة السياسية، وحق لكل مواطن مصري وواجب عليه.
وأوضح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن مصري، لذلك يجب استكمال هذا الحق وإنهاء المهمة في أخر أيام التصويت.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أول باب للتغيير، ولها تأثير كبير على البلد وشبابها.