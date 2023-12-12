وزير الرياضة: تصويت منتخب مصر للمكفوفين بالانتخابات يعكس حرص الدولة على تمكينهم

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة لاعبي منتخب مصر للمكفوفين وجهازهم الفني، في الانتخابات الرئاسية، بإحدى لجان السادس من أكتوبر، بطريقة برايل.

جاءت مشاركة منتخب مصر للمكفوفين (رجال وسيدات) في الانتخابات الرئاسية، أمس، على هامش بطولة إفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنّ مشاركة منتخب المكفوفين في الانتخابات خطوة مهمة في اتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، وتأكيدًا لأن الدولة المصرية تحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وتعكس تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأضاف صبحي أنّ الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصت على إتاحة التسهيلات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.