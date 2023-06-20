«المركزي» يراعي طريقة برايل لتسهيل معرفة الـ20 جنيها البلاستيك للمكفوفين

ميزة جديدة جرى وضعها لأول مرة، وهي طريقة برايل لتسهيل معرفة الـ20 جنيها البلاستيك للمكفوفين، بعد أن جرى الكشف رسميا عن التصميم النهائي للعملة الـ20، التي سيطرحها البنك المركزي المصري خلال أيام، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

طريقة برايل لتسهيل معرفة الـ20 جنيها البلاستيك للمكفوفين

وتعتبر طريقة برايل لتسهيل معرفة الـ20 جنيها البلاستيك للمكفوفين، عن طريق الطباعة البارزة على العملة لتسهيل قراءتها عند لمسها من قبل المكفوفين.

وسميت الطريقة بـ«برايل»، نسبةً لمخترعها الفرنسي لويس برايل، وهي نظام كتابة تمكن المكفوفين من القراءة، وتُكتب الحروف رموزاً بارزة على الورق، ما يسمح للمكفوفين بالقراءة بفضل حاسة اللمس.

تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية سيراعي أن تكون بطريقة برايل

وبحسب البنك المركزي، فإن تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية سيراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم، لسهولة قراءتها والتعرف عليها؛ إذ تتميز بالمرونة والقوة والسُمك الأقل، وتتضمن توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى تتميز بطول عمرها الافتراضي، الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.

وأكد البنك المركزي، أن العملة الجديدة مقاومة للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، ومقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداول، ويصعب تزييفها أو التلاعب بها؛ إذ تضمن شكلها تغييرا طفيفا عن مثيلتها التي جرى عرض تصميمها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، المتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، ولا تحمل العلامة المائية الموجودة على الـ20 جنيها الجديدة أية شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.