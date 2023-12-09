كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية.. استخدام طريقة «برايل» لأول مرة

يبدأ غدًا الأحد أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة تنتهي من كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من كافة الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن اللجان الانتخابية، للمواطنين عن طريق الدخول للموقع الرسمي للهيئة وإدخال الرقم القومي للناخب ومن ثم تظهر اللجنة الانتخابية، كما اتاحت الهيئة استعلام الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 عن لجانهم وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول على ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب اليها..

الهيئة تستعين بـ15 ألف قاض مشرف

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألفًا على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل الإعاقة البصرية.

التغطية الدولية للانتخابات الرئاسية 2024

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا متابعا للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعا محليا و220 متابعا دوليا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعا إعلاميا و72 وسيلة محلية و428 متابعا للتغطية الإعلامية.

أفعال عليك تجنبها خلال التصويت

من ناحية أخرى حدد القانون بعض الأفعال التي يجب تجنبها، على النحو التالي:

1-تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.

2-أهانة رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته بالإشارة أو القول.

3- استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.

4- ادلاء المواطن في انتخابات رئيس الجمهورية مع العلم بأنه لا يحق له ذلك.