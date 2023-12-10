«جرجس» أصر على الحضور.. وأدلى بصوته على طريقة «برايل»: لازم أشارك في كتابة مستقبل بلدي

فى مشهد احتفالى مشرّف تراص الناخبون أمام لجان مدرسة شبرا الثانوية بنين، بروض الفرج، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، من بينهم نادى جرجس، من ذوى الإعاقات البصرية.

«جرجس» استند على كتف زوجته حتى وصل إلى لجنته الانتخابية، للتصويت على طريقة «برايل»، التى استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى العام الحالى لتصويت المكفوفين.

«جرجس» أصر على الحضور إلى لجان الاقتراع صباح اليوم الأول، منتظراً دوره فى التصويت، من أجل المشاركة الإيجابية واستكمال مسيرة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ عدة سنوات. وأكد، لـ«الوطن»، سعادته باهتمام الدولة بتوفير بطاقة اقتراع للمكفوفين، ليصبح لهم الحق فى القيام بكل مراحل الانتخاب بأنفسهم، وإيماناً بأهمية الصوت الانتخابى وكفالة الدستور لحقه فى كتابة مستقبل مصر، ولتيسير عملية الانتخاب عليه، ساعده مسئولو اللجنة فى إتمام خطوات التصويت من خلال تسليمه بطاقة الاقتراع ومن ثم توجيهه إلى المكان المخصص إلى الإدلاء بصوته حتى وضع بطاقة الاقتراع فى صندوق الانتخاب.

وحرصت الهيئة كذلك على تسهيل عملية التصويت على ذوى الهمم من مختلف الإعاقات الحركية، إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستورى الأصلى فى التصويت، ورحّبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية الرقابية.