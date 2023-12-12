انطلاق مشروع «مودة» بجامعة مطروح لتعريف الطلاب بأسس اختيار شريك الحياة

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن كلية علوم البترول والتعدين بالجامعة، أطلقت تدريبا لطلابها على مشروع مودة لاختيار أفضل الأزواج، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي، حاضرت فيها الدكتورة سعيدة طه المدرس بكلية علوم البترول والتعدين والمدرب المعتمد بمشروع مودة، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

مشروع مودة في جامعة مطروح

وقال رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن مشروع مودة استمر ليوم واحد، ويستهدف الفئة العمرية من 18 - 25 عامًا في مرحلة ما قبل الزواج، لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتكوين أسرة سليمة في إطار من التفاهم والحوار البناء والاحترام المتبادل والمعرفة الكاملة لاحتياجات الطرف الآخر وتوزيع الأدوار داخل الأسرة واحتواء المشكلات والخلافات الأسرية.

فعاليات تدريب مودة

ومن جانبها نفذت الدكتورة سعيدة طه فعاليات التدريب للطلاب من محافظة مطروح، على أهمية التوعية الكاملة بالحياة الأسرية وخطوات بناء الأسرة، واختيار مواصفات شريك الحياة ومفهوم الزواج، والخطوات التي تسبق الزواج، والتي تبدأ بالتوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج، والتعرف على أهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة، كما قامت بدعوة الطلاب لزيارة موقع مودة الإلكتروني والاشتراك في الدورات التي تنظمها المبادرة عند التخطيط لبناء أسرة.

أهداف برنامج مودة

ويهدف مشروع برنامج مودة التدريبي إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، بالإضافة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، فضلًا عن التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، إلى جانب تثقيف الشباب المقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.