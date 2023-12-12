«ناخب من مواليد 1939».. عبدالغني: «بلدنا محتاجة كل أولادها»

سيد عبدالغني ولد عام 1939، وعاصر مصر الملكية والجمهورية العربية المتحدة، ثم ثورة 1952 إلى الجمهورية الجديدة، وفي كل مرة كان إيجابي ويدعم بلده.

«مكنش في انتخابات زمان أيام الملكية»، هكذا بدأ سيد عبد الغني كلامه لـ «الوطن»، ففي أيام الملكية كان يتم تناقل السلطة بالوراثة، وليس بالاختيار والانتخاب أو التفويض، فلا يمكن أن يخرج الحكم عن الأسرة المالكة.

شارك عبد الغني في جميع الانتخابات التي أجريت عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، هذا ما أوضحه عبد الغني صاحب الـ83ًا عامًا، مؤكدا أنه منذ ذلك الحين وهو يتردد على الانتخابات التي تحدث في الدولة، سواء الاستفتاء على الدستور، أو انتخابات رئاسية، أو برلمانية.

وأكد عبد الغني أن الوقت الحالي هو أمس وقت تحتاج فيه الدولة لصوت أبناءها، لحمايتها واختيار قائد حكيم يستطيع أن يخرج بها من كل الأزمات التي تشهدها المنطقة من حولها.