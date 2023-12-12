برلماني بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: مشاركة 45% من الشعب يعكس إرادته الحرة

أدلى النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بصوته في مقر اللجنة الانتخابية الخاص به بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن نسبة مشاركة المصريين والتي بلغت 45٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة لكل العالم برغبة الشعب المصري في رسم مستقبل بلاده بما يعزز من أمنه واستقراره.

وأضاف «البدري»، في تصريحات له على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الآن بالبلاد، أن ما تشهده المنطقة من نزاعات وحروب وأوضاع غير مستقرة، يوجب على كل مصري ومصرية وطنية النزول والمشاركة، والتعبير عن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع، لاستكمال طريق البناء والتنمية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، من لم يشارك أو يدلى بصوته حتى الآن النزول والمشاركة، منوها أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لابد من الالتزام به.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر.