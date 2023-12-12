جامعة بنها توفر أتوبيسات لنقل الطلاب المغتربين إلى لجان التصويت

أعلن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها، توفير أتوبيسات نقل لتوصيل الطلاب المغتربين إلى مقار لجانهم الإنتخابية، لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر.

وأعرب عن فخزه واعتزازه بالطلاب، والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، إذ حرصوا على المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكدا أن الشباب عصب الأمة وبناة مستقبلها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على توفير سبل الراحة والدعم للطلاب داخل المدن الجامعية وحصولهم على أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد منذ سنوات تطوير وتحديث في مختلف خدمات ومرافق المدن الجامعية، لتلائم احتياجات الطلاب المختلفة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، رافقه خلالها الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وحث الطلاب خلال الجولة على استكمال المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيدا بوعيهم وحثهم الوطني وإصرارهم على أداء حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم أول وثاني أيام عملية الإنتخابات الرئاسية.