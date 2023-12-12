انطلاق مسيرة من مقر وزارة الشباب بالعاصمة الإدراية إلى اللجنة الانتخابية

انطلقت مسيرة من أمام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتقدمها الدكتور أشرف صحبي، وزير الشباب والرياضة، للتوجه إلى المقر الانتخابي من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة تتزين بأعلام مصر

وتزينت المسيرة بأعلام مصر التي بدأ الشباب في التلويح بها، خلال تحركهم من مقر الوزارة إلى المقر الانتخابي، وتضم المسيرة ما يقرب 300 شاب، الذين تجمعوا جميعا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري.

وأعرب الشباب عن حماسهم للمشاركة في هذه المسيرة، إذ قال مصطفى حمدي، البالغ من العمر 18 عاما: «أنا معجب جدا بفكرة المسيرة اللي بتخلينا نمارس رياضة المشي، وفي نفس نمارس واجب وطني».