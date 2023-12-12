الحاج عدوي يصطحب أولاده الخمسة في ثالث أيام الانتخابات: «بعلمهم الانتماء»

«الولاد حضروا معايا علشان يعرفوا إن في شيء عظيم في مصر اسمه استحقاقات دستورية.. ويعرفوا يعني إيه انتخابات».. بهذه الكلمات رد الناخب أحمد العربي العدوي، حاصل على ليسانس حقوق، وعضو جمعية حقوق الانسان، ويعمل «تاجر حر 37 سنة»، على سؤال لـ«الوطن» حول سبب إحضار أبنائه الـ5 في الانتخابات الرئاسية 2024، بإحدى لجان مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم.

وأكد «العربي» أنه تعمد اصطحاب أطفاله الخمسة «حبيبة وشهد ومريم وجنى ومحمود ومحمد»، ليعرفوا أن بلدهم ووطنهم عظيم، ويعرفوا أن هناك استحقاقات دستورية وان هناك انتخابات، وأن هناك دولة عظيمة،اسمها مصر،.

استغلال مناسبة الانتخابات لتعليم أولادنا معنى الانتماء للوطن

العربي شدد على ضرورة استغلال مناسبة الانتخابات وغيرها لتعليم اولادنا معنى الانتماء للوطن، وممارسة الحقوق السياسية، وضرورة أن أن نزرع فيهم حب الوطن منذ نعومة اظافرهم وصغرهم حتى ينشأوا على المفاهيم الصحيحة لنضمن عندما يكبروا، حمايتهم من الانجراف نحو المفاهيم الخاطئة والوقوع ضحية في أيدي أعداء الوطن براثن الإرهاب.

مصر تمر حاليا بفترة مهمة في تاريخها الحديث

وتابع: «اللي يحب البلد دي وعاوز يحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونجاتها من محاولة الخطف والمؤامرات التي دبرت لها بعد أحداث 2011، لا يقف سلبيا ويسعى جاهدا للمشاركة في هذه الانتخابات، مهما كانت رغباته في التصويت لمرشح يختاره».

وشدد العربي على أن أعداء الوطن في الخارج كانوا يراهنون على فشل الانتخابات الرئاسية، وكانوا يتوقعون عدم الإقبال على اللجان، لكن الشعب المصري، لقنهم درسا قاسيا،على أرض الواقع، أمام المقار الانتخابية في جميع المحافظات، بالإقبال الشديد المستمر لليوم الثالث والأخير في العملية الانتخابية، خاصة من فئات الشباب والفتيات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

العدوي يطالب وسائل الإعلام بالاستمرار في توجيه المصريين

وطالب العدوي، وسائل الإعلام بالاستمرار في توجيه المصريين وتوعيتهم يالمخطط الكبير والمؤامرات التي تحاك ضد مصر من اعدائها في الداخل والخارج، وعدم ترك أي مساحات لهم، يستغلوها ضد أبناء الشعب المصري من البسطاء.

واختتم العدوي حديثه موجها نداءاته لجميع فئات المصريين: «انزلوا.. شاركوا.. وصلوا رسالة مصرية خالصة للعالم كله، بأن مصر قيادة وجيشها وشعبا، إيد واحدة، لصنع مستقبل باهر، وبلد مستقر أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وضد الارهاب والتطرف».