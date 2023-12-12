مسيرات طلابية بالمحافظات لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات (صور)

نظم عدد من طلاب الجامعات في المحافظات مسيرات حاشدة، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

طلاب جامعة الإسكندرية

ونظم كيان شباب جامعة الإسكندرية، اليوم، مسيرة طلابية داخل ساحة مجمع العلوم الإنسانية لتشجيع طلاب الكليات على المشاركة بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، وسط حضور كبير من قيادات الجامعة على رأسها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وآعضاء هيئة التدريس.

ورفع الطلاب وأساتذة الجامعة علم مصر بمختلف الأحجام، مرددين الهتافات الوطنية «تحيا مصر» ثم طافوا في ساحة الجامعة لتشجيع الطلاب على المشاركة الانتخابية وسط سعادة كبرى حولت المسيرة إلى عرس ديمقراطي يتناسب مع أجواء الانتخابات الرئاسية.

مسيرة طلابية في الغردقة

كما نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر»، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة لدعم وحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من طلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، في ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأشار الدكتور أسامة عمارة عميد الكلية الحاسبات بالغردقة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن الطلاب حرصو علي المشاركة في المسيرة التي طافت شوارع الغردقة لحث المواطنين على المشاركة التي طافت الغردقة لدعم المشاركة الانتخابية والادلاء بأصواتهم في لجان الوافدين، وذلك عرفانا منهم بحقهم في المشاركة في اختيار رئيس مصر، وممارسة حقهم الدستوري في العملية السياسية.

كرنفالات وأغاني في القليوبية

بالزغاريد والأغاني والكرنفالات الشعبية، ضرب شباب الجامعات والمعاهد المثل في المشاركة الإيجابية في الانتخابات للتصويت في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة ببنها، حيث توافد الشباب علي اللجان خصوصا لجنة الوافدين والمغتربين بمدرسة بنها الثانوية بنات والتي شهدت اطول الطوابير الشبابية لدعم الاستقرار والتنمية.

شباب بنها نشارك لمستقبل أفضل أكد الشباب المشاركون أن المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 واجب وطني وان الوقوف في الطوابير هو رد للجميل مصر والوطن مشيرسن أنهم جاءوا من أجل المشاركة في اللحظة الفارقة التي تمر بها مصر ولأول مرة نحس بجو الانتخابات وأهمية التصويت والمشاركة