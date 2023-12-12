سيدة تشارك رضيعتها بطاقة الاقتراع في الأسمرات: «هربيها على حب البلد»

في مشهد لفت انتباه الجميع، داخل إحدى اللجان الانتخابية في مدينة الأسمرات، وفي اليوم الثالث للانتخابات، وقفت سيدة تصطحب رضيعتها أمام صندوق الاقتراع، تشارك ابنتها بطاقة الاقتراع، والتي كانت تنظر إلى الورقة باهتمام، وتحاول فهم كلام أمها لها، إذ كانت تمازحها وتحاول تلقينها كلمه «تحيا مصر»، وبعض الأغاني الوطنية.

وأكدت والدة الطفلة «مسك» خلال حديثها لـ«الوطن»: «أصريت أنزل أنتخب عشان مستقبل بنتي، وتكبر وهي عارفه حقوقها وواجبتها للبلد».

وأضافت: «بنتي دلوقتي مش مدركة، لكن بكرة تكبر وتفهم إن الناس دي نازلة عشانها وعشان الأطفال اللي زيها».

يذكر أن حي الأسمرات شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للانتخابات، توافد الناخبين على شارع مدرسة تحيا مصر 1، برفقة أولادهم.