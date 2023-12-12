سيدة تساعد زوجها في الانتخابات بلجنة «6 أكتوبر»: «سانداه لمستقبل أفضل لشباب مصر»

في مشهد لافت في الانتخابات الرئاسية شهدت مدرسة الرؤية بمدنية السادس من أكتوبر مساعدة سيدة لزوجها من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السيدة مديحة منصور في تصريحات لـ«الوطن»: «أساعد زوجي للإدلاء بصوته من أجل مستقبل أفضل لولاده وشباب مصر، وده الوقت اللي الكل لازم يكون بجوار البلد والصوت أمانة، وهو أصر على التواجد اليوم على الرغم من مرضه الشديد ولكن حرص على الحضور وأنا فضلت أكون معاه».