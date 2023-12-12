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انتخابات المصريين بالداخل

سيدة تساعد زوجها في الانتخابات بلجنة «6 أكتوبر»: «سانداه لمستقبل أفضل لشباب مصر»

كتب:

حسن مظهر
03:04 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سيدة تساند زوجها

سيدة تساند زوجها

في مشهد لافت في الانتخابات الرئاسية شهدت مدرسة الرؤية بمدنية السادس من أكتوبر مساعدة سيدة لزوجها من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.   

وقالت السيدة مديحة منصور في تصريحات لـ«الوطن»: «أساعد زوجي للإدلاء بصوته من أجل مستقبل أفضل لولاده وشباب مصر، وده الوقت اللي الكل لازم يكون بجوار البلد والصوت أمانة، وهو أصر على التواجد اليوم على الرغم من مرضه الشديد ولكن حرص على الحضور وأنا فضلت أكون معاه».

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