الخولي: إقبال المصريين على الانتخابات رسالة قوية بوحدة الشعب

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الشعب المصري حاضرا بكل قوة وسند للدولة في اللحظات التاريخية، مشيرا إلى أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تتميز عن نظيرتها بالمرات السابقة منذ دستور 2014 في كون التحديات الخارجية باتت أكبر وأعمق من نظيرتها الداخلية.

وأضاف «الخولي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّه كان هناك حالة من التوازن بين التحديات الداخلية والخارجية أثناء الانتخابات الماضية كافة، مشيرا إلى أنّ حدود مصر كلها أصبحت ملتهبة من جميع النواحي الغربية والشرقية والجنوبية، وما نشهده الآن من محاولات للجانب الإسرائيلي نحو السعي للتهجير القسري للفلسطينيين وإعادة توطينهم داخل سيناء، وهذا التحدي ما زال قائما ومؤثرا بشكل كبير للغاية في نسب التصويت من قبل المصريين والتواجد بالكثافة أمام اللجان الانتخابية.

وتابع أنّ احتشاد المصريين للإدلاء بأصواتهم أعطى رسالة للعالم مفاداها أنّ المصريين كتلة واحدة يقفون على قلب رجل واحد لمواجهة كل المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية.