طفل يساند جده في الوصول إلى لجنته الانتخابية: «مليش صوت بس بحب بلدي» 

«جه معايا زي ما أبوه كان بيجي معايا من 30 سنة».. بهذه الجملة بدأ الحاج أحمد مصطفى الحديث لـ«الوطن»، عن مشاركته برفقه حفيده أحمد طارق صاحب الـ 9 سنوات في العرس الانتخابي اليوم.

منذ الساعه الـ8 صباحًا جاء الحج أحمد ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية متحديا ظروفه الصحيه وعدم قدرته على الحركة، لكنه رافق حفيده ليساعده.

وبسؤاله عن سبب مشاركته في الانتخابات الرئاسيه رد قائلا: «ده دوري في البلد، وواجبنا نقف جنب البلد في الأزمات، إحنا شعب حر ودمه حر ولازم نقوم بدورنا ونعلمه للأجيال الجاية».

أما الطفل فقال: «أنا بساعد جدا كل يوم، والنهارده قالي لازم تنزل تنتخب معايا حتي لو ملكت صوت وملكش بطاقة»، وافق أحمد على طلب جده وجاء مع حتى باب اللجنة الانتخابية ليشهد على العرس الانتخابي منذ الصغر.

جدي بيكلمني عن حب البلد ويعني ايه انتخابات من قبل ما تبدأ الانتخابات.. واضاف احمد صاحب الـ 9 سنوات أن جده يصر على النزول رغم ظروفه الصحيه السيئة.

رجال الأمن بيساعدوني من أول لحظة وموقفتش في الطابور زي باقي الشباب وبيراعوا ظروفي الصحية، إذا قال الحج أحمد: أن ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين اللجان الانتخابية ساعدوه كثيرا.