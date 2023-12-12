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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية: فتح جميع اللجان في مواعيدها ولم نرصد مخالفات

كتب:

منتصر سليمان
11:34 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية

المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية

قال المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، إن المحافظة يوجد بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية، وجرى فتح جميع اللجان في مواعيدها.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تطبيق «زوم» لمتابعة سير العملية الانتخابية وفتح اللجان، خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، أن العمل يسير على قدم وساق، ولم نرصد أي مخالفات أو شكاوى.

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بقلم منتصر سليمان