رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية: فتح جميع اللجان في مواعيدها ولم نرصد مخالفات

قال المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، إن المحافظة يوجد بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية، وجرى فتح جميع اللجان في مواعيدها.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تطبيق «زوم» لمتابعة سير العملية الانتخابية وفتح اللجان، خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، أن العمل يسير على قدم وساق، ولم نرصد أي مخالفات أو شكاوى.