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انتخابات المصريين بالداخل

الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في مصر القديمة والمنيل: «جينا عشان مصر»

كتب:

أمنية شريف ونهى نصر
10:07 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
التصويت فى الانتخابات الرئاسية

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

توافد عشرات الشباب في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، على لجان مصر القديمة، ووقف الشباب في طابور طويل بانتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، معبرين عن حبهم الشديد لبلادهم.

ومن مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي وشعب يقف خلف بلده، وتجد علم مصر شاهدا على حب الوطن، ليُظهر الجميع وحدة  الوطن، إذ حرص عدد كبير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاما للإدلاء بأصواتهم في العملي الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

علم مصر بأحجامه المختلفة كان يرفرف بين أيادي الشباب وسط الأغاني الوطنية وعلامات الفخر والسعادة تسيطر عليهم، مرددين: «تحيا مصر.. بلدنا العظيمة» تلك الكلمات التي جعلت الكثير من الناخبين يصفقوا لتشجعيهم على استمرار الهتافات.

 

مشاهد مبهجة أثبت قدرة المصريين على العزيمة والتحدي والحرية، فالجميع حريصون على المشاركة في العملية الانتخابية من سواء الشباب أو الأطفال والنساء وكذلك كبار السن الذين كانوا أول الحاضرين في الأيام الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024.

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