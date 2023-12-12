هروب ثنائي الأهلي بعد استبعاده من كأس العالم؟.. شوبير يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، حقيقة هروب ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، من النادي، بعد استبعادهما من قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق اليوم بمواجهة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأوضح «شوبير» عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «هروب عبد القادر وكريستو من الأهلي غير صحيح بالمرة، اللاعبان مصابان في الوقت الحالي».

الكشف عن حقيقة هروب أحمد عبد القادر وكريستو من النادي الأهلي

وأضاف حارس الأهلي الأسبق: «أحمد عبد القادر يعاني من إصابة رخمة شوية، اللاعب عنده إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للراحة والعلاج في الوقت الحالي».

وتابع: «محمد الضاوي كريستو حالته زي عبد القادر، اللاعب التونسي بيعاني من إصابة قوية أيضا بشد في العضلة الخلفية، والحمد لله الأشعات دلوقتي بتوضح تفاصيل أي إصابة، وكل ما يقال عن هروب الثنائي من النادي اعتراضا على الاستبعاد من مونديال الأندية هراء».

مارسيل كولر يضم محمود متولي ومخلوف لبعثة الأهلي في السعودية

واختتم أحمد شوبير حديثه، قائلا: «مارسيل كولر مدرب الأهلي قرر ضم محمود متولي لبعثة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزا للفريق، كما ضم أيضا مصطفى مخلوف للفريق».