عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجومه

كشف الإعلامي سيف زاهر، موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من العروض المقدمة للاعبي القلعة الحمراء للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لموقف أكرم توفيق من الاستمرار مع النادي.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «إدارة الأهلي تواصلت مع حارس مرمى ولاعبين من أندية الدوري الممتاز، للاستفسار عن بعض التفاصيل بشأن موقفهم من التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «رئيس الأهلي أمر إدارة التسويق بالنادي، بإخبار اللاعبين أنه لن ينظر في أي عروض شفهية لأي لاعب في الفريق، بل وسيوقع غرامة مالية على اللاعب الذي يأتي بعرض شفهي للرحيل عن النادي، وأن من يريد الرحيل عليه إحضار عرض رسمي يليق بالنادي الأهلي ليتم دراسته قبل البت فيه».

وأضاف: «قرار بقاء أكرم توفيق داخل الفريق ليس بيد السويسري مارسيل كولر، ولكنه خاص بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي».