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انتخابات المصريين بالداخل

مراسل «إكسترا نيوز»: الآباء يصطحبون أطفالهم لزرع الواجب الوطني بهم

كتب:

نرمين عفيفي
02:39 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء

محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء، إنّ التوافد على اللجان الانتخابية كبير منذ أن فتحت أبواب اللجان مستمر، وهناك مشاركة كبيرة من جميع الفئات، مشيرا إلى أنّ الشباب لهم نصيب كبير من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء، أنّ من المشاهد الطريفة التي تم رصدها وجود بعض الأطفال ممن جاءوا مع آبائهم وأمهاتهم، وبالحديث معهم أكدوا أنّ هذا من باب الولاء والانتماء وتعزيز روح الوطنية بداخلهم، وتأكيد حق مكفول وواجب.

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