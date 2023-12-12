«مدحت» يسترزق من بيع أعلام مصر أمام لجان مدينة نصر: «تجربة حلوة وكلنا بنفرح»

جاء من شبرا الخيمة في القليوبية إلى منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتحديدًا الجامعة العمالية في تقاطع شارع عباس العقاد مع طريق النصر، واقفًا خارج محيط اللجنة الانتخابية بحثًا عن رزق ببيع أعلام مصر.

«يلا علم مصر.. مين بيحب مصر.. اللي عاوز يشتري علم مصر»، بهذه الكلمات ينادي بها مدحت حمدي، 43 سنة، بائع أعلام مصر، رافعًا بكلا يديه الأعلام المصرية متوسطة الحجم، باحثاً عن رزقه وسط الناخبين الذين جاءوا إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

بملامح يسود عليها الفرحة والبهجة أمام الجامعة العمالية بمدينة نصر، يقول «مدحت»: «أنا أول مرة أنزل استرزق من وراء الانتخابات، وبصراحة تجربة حلوة وأهو كلنا نفرح سواء بياعين ناخبين، ويارب مصر كل أيامها انتخابات وفرحة وسعادة».

يخرج «مدحت» من منزله بمنطقة شبرا الخيمة في تمام الساعة 7 صباحاً يومياً للوصول أمام اللجان عند الساعة 8 صباحاً قبل موعد فتح اللجان بساعة كاملة، حسبما أوضح، مضيفاً: «بحب أوصل بدري عشان الناخبين بيبقوا موجودين من قبل من اللجان تفتح وأعدادهم كبيرة، وكل ما أعدادهم تكبر أنا أبيع أكتر، وده اللي حصل فعلا».

يبيع الرجل الأربعيني العلم المصري بـ20 للعلم الواحد، وفقا لحديثه، مؤكداً أنه لن يستغل الحدث ويرفع أسعاره، «مش هرفع سعر حاجة إحنا أي حدث كبير وعاوزين كلنا نفرح بالـ3 أيام بتوع الانتخابات».

بيع «مدحت» للأعلام لن يمنعه من التوصيت في الانتخابات الرئاسية، متابعاً: «هنزل وأروح انتخب طبعا ده واجب وطني ولازم كلنا نشارك فيه عشان مستقبل مصر ومسقبل أولادنا».