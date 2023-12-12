«الأهرام للدراسات السياسية»: 3 فئات على رأس اهتمامات الدولة خلال السنوات الماضية

قال الدكتور محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع حياة كريمة من المشروعات التنموية الضخمة، التي بدأت في عام 2014 حتى الآن، وقد انتشر في كل الأقاليم المصرية، بدءًا من الصعيد إلى محافظة سيناء.

وأضاف «فرحات»، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع حياة كريمة موجه بالأساس إلى الريف المصري، حتى يصبح في قلب عملية التنمية، وله حق في الاستفادة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المواطنين المصريين يقيمون في المناطق الريفية.

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما يحدث اليوم يعتبر انعكاسًا كبيرًا لوصول عملية التنمية لهذه للمناطق الريفية، إذ تكونت قناعة لدى الريف المصري، بأن هناك مشروعًا تنمويًا يجب الحفاظ عليه والانتصار له، من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن هناك فئات اجتماعية أخرى، كانت محل اهتمام الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، وتحديدًا فئة الشباب والمرأة وذوي الهمم، فكل هؤلاء استفادوا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي جرت بدقة خلال الفترة الماضية.