رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

مراسل «إكسترا نيوز»: توافد المواطنين على لجان القاهرة منذ السابعة صباحا

كتب:

نرمين عفيفي
02:16 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إبراهيم عزت مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة

إبراهيم عزت مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة، إن عملية إدلاء المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 تتواصل في اليوم الثالث بأصواتهم، موضحا أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وهناك اصطفاف لعدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطنين رغبوا في التصويت قبل التوجه إلى العمل.

تحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية

وأضاف المراسل، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولم ترصد لأول مرة بل تكررت خلال اليومين الماضيين، وتحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية وهي الأكبر من بين محافظات الجمهورية.

فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.

اقرأ المزيد:

إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية في المحافظات.. كرنفال ديمقراطي (صور)

إقبال على لجان الانتخابات بالشرقية والبحيرة.. والسيدات يتصدرن المشهد

أمين نقابة العاملين بالبترول: الإقبال على الانتخابات يعكس معدن المصريين

الخولي: إقبال المصريين على الانتخابات رسالة قوية بوحدة الشعب

إقبال كثيف على لجنة النادي الأهلي للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
بقلم نرمين عفيفي