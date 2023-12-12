مراسل «إكسترا نيوز»: توافد المواطنين على لجان القاهرة منذ السابعة صباحا

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة، إن عملية إدلاء المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 تتواصل في اليوم الثالث بأصواتهم، موضحا أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وهناك اصطفاف لعدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطنين رغبوا في التصويت قبل التوجه إلى العمل.

تحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية

وأضاف المراسل، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولم ترصد لأول مرة بل تكررت خلال اليومين الماضيين، وتحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية وهي الأكبر من بين محافظات الجمهورية.

فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.