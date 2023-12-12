إقبال على لجان الانتخابات بالشرقية والبحيرة.. والسيدات يتصدرن المشهد

قال رامي محمد مراسل قناة «أون» بمحافظة الشرقية، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا على لجان التصويت وتحديدا لجنة رقم 23 بمدرسة الشهيد أحمد وحيد، وهي لجنة مغتربين ووافدين بالمحافظة، مؤكدا أنّ المرأة في صدارة الحضور يليها الشباب.

وأضاف المراسل، أنّ الكتلة التصويتية كبيرة بالمحافظة الشرقية، تصل إلى نحو 4.7 مليون ناخب، موضحا أنّ بنحو 4 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة، وبدأ المشهد الانتخابي في التاسعة صباحًا، بـ890 مركزًا انتخابيًا.

ومن البحيرة، وأكد أحمد الحسيني مراسل القناة بالبحيرة، أنّ هناك إقبالًا من جميع الفئات العمرية على لجان الانتخابات في المحافظة منذ فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، وتحديدا اللجنة العامة رقم 34 في مدرسة معاذ بن جبل الثانوية للبنات.

وأوضح الحسيني، أنّ الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، أجرت جولات ميدانية للاطمئنان على سير العملية الانتخابات في لجان المحافظة.