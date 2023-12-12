أمين نقابة العاملين بالبترول: الإقبال على الانتخابات يعكس معدن المصريين

أدلى أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة طبري الشروق المتكاملة بالقاهرة.

وقال إن إقبال المصريين على المقار الانتخابية أظهر الاستحقاق الدستوري كمشهد حضاري أمام العالم، شاركت فيه جميع فئات المجتمع الشباب والمرأة وكبار السن.

وأشار إلى أن المشهد اليوم يعكس وعي المصري ومعدنه الثمين الذي يظهر في الأوقات الصعبة، وقدرته على صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف أن عمال قطاع البترول أثبتو أنهم على قدر المسئولية، متوقعا أن يواصل العمال وجميع فئات الشعب المصري الإقبال الكثيف علي مدار اليوم ليسجل بأصواته ملحمة في حب الوطن.

ودعا جميع العمال وجميع المواطنين إلى مواصلة الاحتشاد والاصطفاف خلف الدولة من أجل تلبية الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، حتى يتمكن من مجابهة التحديات الخارجية التي تواجهه.