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انتخابات المصريين بالداخل

مسيرة لشباب الفيوم لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (صور)

كتب:

أسماء أبو السعود
01:45 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مسيرة حاشدة لأهالي محافظة الفيوم

مسيرة حاشدة لأهالي محافظة الفيوم

نظم المئات من أهالي محافظة الفيوم مسيرة حاشدة، انطلقت من مدخل منشأة عبدالله على الطريق الدائري، وصولًا إلى ميدان منشأة عبدالله، اليوم، بالتزامن مع ثالث أيام عن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقدم مسيرة أهالي محافظة الفيوم عدد من أعضاء مجلس النواب، في مقدمتهم النائب عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والدكتورة ميرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

مشاركة وطنية للأطفال

وقدّم أطفال المدارس، فقرة وطنية في مقدمة المسيرة، إذ وقفوا مرتدين ملابس بألوان علم مصر، إلى جانب الأعلام التي كانت ترفرف بين أيديهم، وأدوا بعض الأغاني الوطنية إلى جانب ترديد عبارة «تحيا مصر تحيا مصر».

مشاركة واسعة للشباب وحرص عشرات الشباب والفتيات من طلاب جامعة الفيوم، على المشاركة في المسيرة حاملين أعلام مصر بين أياديهم، لحث المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية، والحرص على الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

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بقلم أسماء أبو السعود