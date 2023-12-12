شباب من أمام لجنة قصر الدوبارة الانتخابية: «كلنا أمل في المستقبل»

تشهد مدرسة قصر الدوبارة الإنتخابية بشارع القصر العيني إقبالا كبيراً من جانب الشباب الذين يأتون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة الأولى في الانتخابات الرئاسية

وقال ديفيد لوقا البالغ من العمر 21 عاماً إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام تعد الأولى بالنسبة له، وبالتالي لها شعور مختلف سيظل عالق في الذهن دائما، مشيرا إلى أن التنظيم جيد للغاية وذلك بفضل المشرفين على التنظيم.

ضرورة مشاركة الشباب

وأضاف لوقا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على كافة الشباب النزول والمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك من أجل دعم البلد كما أن ليس من المنطق مشاركة كبار السن و ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية وتقصير الشباب لذلك يجب عليهم الذهاب والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

في السياق، قالت سحر محمد خلال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لـ«الوطن»: «الانتخابات الرئاسية 2024، مختلفة عن أي انتخابات من قبل حيث الآن نرى كثافة كبيرة في اللجان، فضلاً عن حالة السعادة عن الشعب المصري، خلال نزولهم للمشاركة في الانتخابات».

كما أكدت مني حسن أن «المشاركة واجب وطني من أجل استمرار تقدم البلاد، والله يكون في عون رئيس مصر القادم، ولكن كلنا أمل في قدرته على مواصلة عجلة التنمية في المستقبل».